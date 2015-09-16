Во Вьетнаме придумали необычный фильтр для воздуха

Группа старшеклассников из вьетнамского города Далат изобрела устройство для фильтрации воздуха, которое устанавливается на велосипед.

Такое изобретение избавило молодых людей от необходимости носить маски для защиты от смога и пыли по дороге в школу. Старшеклассники потратили шесть месяцев на разработку.

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Устройство, которое крепится на руле, имеет фильтр и аккумулятор. Внутри фильтра — три слоя хлопка с активированным углем. Приспособление соединено с динамо на переднем колесе. Во время движения вентиляторы начинают вращаться и направлять струю пропущенного через фильтр воздуха в лицо велосипедисту. В это же время заряжается аккумулятор в фильтре.

Результаты испытаний, проведенные местными природоохранными органами, показали, что устройство может фильтровать до 86% пыли и 63% оксида азота.

За свое изобретение школьники получили награду на национальном техническом и научном конкурсе для учащихся старших классов. Они намерены усовершенствовать гаджет и запустить его в производство.

Анна Лысенко