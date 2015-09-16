Туристов в Латвии попросили не пугать тюленей на пляже

В марте в Латвийское Управление по защите природы стало поступать огромное количество сообщений о маленьких тюленях на местных побережьях.
Все это вынудило специалистов обратиться к согражданам и туристам с официальным обращением.
Латвийское Управление по защите природы выпустило специальную памятку о том, что можно и нельзя делать, увидев тюленя на пляже. Кроме того, специалисты попросили по возможности воздержаться от поездок на побережье или полностью игнорировать тюленей, которые сильно страдают
Екатерина Гура