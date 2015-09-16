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13:32 (мск), источник: Погода Mail.ru

Туристов в Латвии попросили не пугать тюленей на пляже

И по возможности воздержаться от поездок на побережье.
Источник: СС0/kasabubu

В марте в Латвийское Управление по защите природы стало поступать огромное количество сообщений о маленьких тюленях на местных побережьях.

Все это вынудило специалистов обратиться к согражданам и туристам с официальным обращением.

Латвийское Управление по защите природы выпустило специальную памятку о том, что можно и нельзя делать, увидев тюленя на пляже. Кроме того, специалисты попросили по возможности воздержаться от поездок на побережье или полностью игнорировать тюленей, которые сильно страдают из-за стресса при встрече с людьми.

Екатерина Гура

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