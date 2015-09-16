Дикие обезьяны «терроризируют» пациентов больницы в ЮАР

Обезьяны-верветки вот уже несколько месяцев не дают покоя пациентам и персоналу больницы RK Khan в городе Дурбан. Приматы забираются в здание через открытые окна и устраивают внутри беспорядки: прыгают по кроватям и столам, воруют медицинские инструменты, а также еду и личные вещи пациентов. Конечно, ни о какой стерильности речь уже не идет.

Нашествие обезьян началось еще в декабре 2018 года, но сейчас приобрело массовый характер. В Сети продолжают появляться многочисленные видео погромов, которые животные устраивают в палатах больницы.

В борьбе за еду обезьяны дерутся друг с другом и проявляют агрессию к людям, которые вынуждены прятаться от них под одеялами.

Чтобы решить проблему с животными, в Дурбане создали специальную комиссию. Однако пока решение так и не было найдено: закрывать окна в больнице нельзя, так как большинство палат не оборудованы кондиционерами.

Екатерина Гура