В погоне за яркими фото туристы остановили движение в Калифорнии

Небольшой городок
Местные жители уверяют, что уже более 20 лет не видели здесь ничего подобного. А экологи рассказывают, что макам позволили зацвести благоприятные погодные условия.
Посмотреть на все это великолепие в
Екатерина Гура
Сейчас там цветут восхитительные оранжевые маки.
Небольшой городок
Местные жители уверяют, что уже более 20 лет не видели здесь ничего подобного. А экологи рассказывают, что макам позволили зацвести благоприятные погодные условия.
Посмотреть на все это великолепие в
Екатерина Гура