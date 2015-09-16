В погоне за яркими фото туристы остановили движение в Калифорнии

Небольшой городок Лейк-Эльсинор в Калифорнии в марте стал туристической достопримечательностью. Нескончаемому потоку туристов он обязан удивительным природным феноменом под названием суперцветение. По всей округе на склонах и холмах плотным ковром распустились оранжевые маки.

Местные жители уверяют, что уже более 20 лет не видели здесь ничего подобного. А экологи рассказывают, что макам позволили зацвести благоприятные погодные условия.

Посмотреть на все это великолепие в Лейк-Эльсинор ежедневно приезжают десятки тысяч туристов, что стало для местных жителей настоящим стихийным бедствием. Любители прекрасного создают многокилометровые пробки, бросают авто где попало, борются за парковочные места и вдобавок вытаптывают поля с маками.

Екатерина Гура