Плавучие острова показали в таймлапсе (видео)

Два плавучих острова показали в таймлапсе, снятом возле небольшого озера в Норвегии.

Плавучий остров — это плотная масса на поверхности водоема, которая может состоять из водорослей, тины, торфа. Они собираются в плотный объект и свободно перемещаются по водной поверхности.

Некоторые плавающие острова живут всего пару месяцев, другие могут продержаться несколько лет — на них даже успевают вырасти деревья.

Встречаются такие острова повсеместно, но распознать их сложно. Случайные прохожие принимают их за обычные островки. Движутся плавучие острова так медленно, что заметить это можно только на ускоренном видео или с помощью таймлапса.

Анна Лысенко