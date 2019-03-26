В США из-за наводнения лоси дрейфуют на льдинах (видео)

Житель Северной Дакоты Бретт Берри снимал с вертолета последствия недавнего наводнения в штате, когда заметил лося, плывущего на льдине по реке Миссури.

Мужчина сообщил, что это не первый подобный случай: за несколько дней съемки он заметил около пяти животных, оказавшихся в ледяном плену.

Американец связался с зоозащитными организациями и спасателями, однако на помощь дрейфующим лосям так никто и не пришел. Специалисты заверили, что через считанные дни уровень воды снова упадет и животные смогут сами выбраться в безопасное место.

Екатерина Гура