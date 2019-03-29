Ученые озвучили «приговор» Большому Барьерному рифу

Количество личинок коралловых полипов в 2018 году сократилось на 89%, утверждают австралийские и британские исследователи в научном журнале Nature.
Снижение способности к восстановлению было самым резким на севере и в центре Большого Барьерного рифа, где произошло крупнейшее вымирание. Юг пока что избежал серьезного обесцвечивания.
Около половины Большого Барьерного рифа Австралии погибло в 2016 и 2017 годах. Температура в океане прогрелась настолько, что это вызвало массовое обесцвечивание кораллов.
Исторически волны обесцвечивания кораллов связаны с
Частота обесцвечивания постоянно увеличивается. Если в 1980-х массовое обесцвечивание случалось раз в 25 лет, то с 2010 года — каждые 6 лет. Поэтому неясно, будет ли хватать Большому барьерному рифу времени на восстановление, говорят ученые.
Если выбросы парниковых газов продолжат расти, с 2044 года массовое обесцвечивание станет ежегодным явлением. Гибель кораллов означает, что многие виды рыбы и других существ теряют естественную среду обитания. Их популяции сокращаются или исчезают навсегда.
Одним из ключевых тезисов доклада ООН об изменении климата было то, что при глобальном потеплении на 2 градуса Цельсия все кораллы в мире исчезнут. Если потепление удастся остановить на уровне 1,5 градуса, выживет 10−30% кораллов.
Анна Лысенко
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