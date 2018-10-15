Как выглядят самые красивые города, построенные на скалах (фото)

Ронда, Испания

На территории Испании есть огромное количество живописных городов и деревень, построенных в довольно экстремальных условиях. Одним из них является городок Ронда, располагающийся в очень красивой и труднодоступной местности на территории провинции Малага. Ронда построен на вершине горы на высоте 760 метров над уровнем моря. В город ведут три моста, построенных над глубоким каньоном. Выглядит этот город абсолютно волшебно.

Азеньяш-ду-Мар, Португалия

Этот невероятно живописный город находится недалеко от Лиссабона и по праву считается одним из самых необычных городов Португалии. Азеньяш-ду-Мар был выстроен на скалах, а его название с португальского дословно можно перевести как «морская мельница».

Это место славится своей архитектурой, шикарными пляжами, гротами и удивительными видами, ради которых сюда приезжают туристы.

Питильяно, Италия

Еще один необычный город находится в итальянской Тоскане. Питильяно, построенный на вершине скалы на высоте более 600 метров над уровнем моря, очень напоминает сказочную крепость.

С трех сторон этот старинный город окружают горы, а в самом городе есть всего одна большая улица. Зато туристам тут точно понравится.

Рокамадур, Франция

Свой живописный город на скале есть и на юго-западе Франции. Рокамадур считается одним из самых романтичных и живописных городов в мире и одной из главных жемчужин страны. Кроме туристов Рокамадур привлекает и тысячи паломников, так как на территории города захоронен святой Амадур — христианский отшельник.

Кастельфольит-де-ла-Рока, Испания

Еще один удивительный город на скале находится в испанской Каталонии. Кастельфольит-де-ла-Рока построен на базальтовом утесе, а его протяженность составляет около 1000 метров. Многие дома здесь стоят на самом краю утеса, и кажется, что в любой момент они могут сорваться вниз.

В городке всего одна улица, а дома в нем располагаются в два ряда. В Кастельфольит-де-ла-Рока проживает около тысячи человек.

Вернацца, Италия

На территории итальянской провинции Специя находится удивительной красоты городок Вернацца. Он был построен на скалистом побережье небольшой бухты. Отличительной особенностью этого места являются разноцветные домики, которые местные жители начали раскрашивать сотни лет назад.

Сегодня в Вернацце проживает около тысячи человек, и тут совсем нет автомобилей.

Екатерина Гура