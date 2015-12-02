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12:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

Как выглядит «ледяной палец смерти», убивающий все живое

Страшная сосулька под водой.

Еще в 1962 году океанограф Силье Мартин впервые описал удивительное явление под названием брайникл, которое он сравнил с подводными «сталактитами».

Под хитрым научным названием скрывается процесс образования специфической формы морского льда, когда поток слабосоленой ледяной воды сталкивается с более соленой океанской водой.

Это явление также называют «ледяным пальцем смерти», так как поток воды, достигая дна, растекается и замораживает все на своем пути, в том числе и морских существ, не сумевших вовремя избежать встречи с брайниклом. Выглядит это как кадр из фильма-катастрофы.

Екатерина Гура

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