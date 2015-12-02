Как выглядит «ледяной палец смерти», убивающий все живое

Еще в 1962 году океанограф Силье Мартин впервые описал удивительное явление под названием брайникл, которое он сравнил с подводными «сталактитами».

Это явление также называют «ледяным пальцем смерти», так как поток воды, достигая дна, растекается и замораживает все на своем пути, в том числе и морских существ, не сумевших вовремя избежать встречи с брайниклом. Выглядит это как кадр из фильма-катастрофы.