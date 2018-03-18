Как выглядят самые странные птичьи гнезда (фото)

Ткачики

Впечатляющее гнездо шарообразной или бутылочной формы строят из веток, стеблей и травы ткачики. Такие гнезда всегда закрытые. Птицы размещают их в укромном местечке — дупле, щели, заброшенном помещении, а иногда и в кусте или траве.

Настоящую «многоэтажку» строит вид под названием обыкновенный общественный ткач. Их гнезда достигают 8 метров в длину и 2 метров в высоту. В таком «доме» может находиться до 300 отдельных гнезд.

Рыжий печник

Птица из Южной Америки строит основательное гнездо из глины. Самка и самец возводят его вместе зимой, в период дождей. Глина в это время становится мягкой и податливой. Во время строительства птицы переносят до 2 тысяч порций глины, общей массой до 5,5 кг.

Пальмовые стрижи

Эти птицы сооружают гнездо из перьев и пуха, скрепляют его слюной и приклеивают «домик» к пальмовому листу. В таком висячем положении и высиживаются яйца.

Оропендола-Монтецума

Птица, названная в честь императора ацтеков, вьет гнезда, похожие на висячие мешки. Гнездятся такие птицы колониями — на одном дереве может висеть около 30 гнезд. Но однажды ученым удалось насчитать сразу 172 гнезда в одном месте.

Глазчатая курица

У этой австралийской птицы самое большое гнездо. Обитает глазчатая курица на земле. В длину она не превышает 60 см, но ее местечко для выведения потомства больше напоминает небольшой курган.

Строят его птицы своеобразно. Пара роет яму глубиной до 1 метра и шириной около 3 метров. Птицы наполняют ее растениями, которые собирают в округе. Как только пройдет дождь, самец покрывает яму песком. В ней начинается брожение и выделяется тепло. На верху такого «кургана» птицы делают углубление для яиц. Самец занят этой «кучей» около 10 месяцев в году.

Анна Лысенко