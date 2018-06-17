Что нужно знать о спасении Земли

Нужно ли становиться вегетарианцем?

По оценкам экспертов, производство продуктов питания дает примерно четверть выбросов парниковых газов на планете. При этом население Земли постоянно увеличивается, и потребность в продовольствии растет.

Животноводство при этом потребляет намного больше ресурсов, чем сельское хозяйство, так что экологи призывают постепенно отказываться от мяса в пользу бобовых. Кроме того, в ООН уже задумались над тем, как перевести человечество на альтернативный белок, который дают насекомые.

Можно ли летать на самолете?

Конечно, без самолетов в наше время не обойтись. Но вот неприглядная правда: на больших дистанциях самолет сжигает около 100 тонн топлива. Из-за того, что выброс продуктов горения происходит на высоте, эффект от такого загрязнения примерно в два раза больше, чем на Земле. Изобретатели работают над вариантами биотоплива и синтетического топлива для самолетов.

Успеем ли мы перейти на возобновляемые источники энергии?

Да, если взяться за это немедленно на уровне правительств всех стран и привлечь колоссальные инвестиции. В этом случае понадобится около 30 лет, чтобы вместо газа, нефти, угля и атомной энергии начать использовать энергию солнца, ветра, приливов и отливов. Пока же доля, которая приходится на солнечную энергию, составляет лишь 0,007%.

Введут ли «зеленый» налог?

О принципе «кто загрязняет, тот платит» уже задумались во многих странах. Например, на Мальдивах еще несколько лет назад ввели налог в размере 6 долларов в сутки с каждого туриста. Поступления от него местные власти направляют на защиту окружающей среды архипелага. Похожие правила действуют на многих других курортах.

Но экологи призывают не ограничиваться такими небольшими мерами и ввести налог на главный источник загрязнения — выбросы парниковых газов. Это подтолкнет промышленность искать экологически безопасные способы производства, а людей — пересесть на электромобили.

Большая семья под запретом?

Исследователи подсчитали, что на Земле могут прекрасно поместиться 12 миллиардов человек (сейчас на нашей планете живут 7,69 млрд). Но эти 12 млрд должны перейти от сверхпотребления к экономному использованию ресурсов. Например, один британец использует столько же ресурсов, сколько 500 жителей Малави. Стоит задуматься.

Что может сделать каждый из нас?

Две вещи, утверждают природозащитники. Во-первых, нужно изменить свою ежедневную жизнь так, чтобы оставлять как можно меньший «углеродный след»: сортировать и сдавать на переработку мусор, пересмотреть рацион, сократить покупки и меньше пользоваться транспортом, который загрязняет атмосферу.

Во-вторых, нужно проявлять себя в политической и общественной жизни — поддерживать государственные, образовательные и культурные инициативы, которые помогают развивать экологическое сознание и менять мир к лучшему.

Анна Лысенко