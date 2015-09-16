В США обнаружили гигантского питона

Питона длиной 5,2 метра и весом 63,5 килограмма обнаружили в американском Национальном заповеднике «Большой кипарис».
Чтобы поднять самку, понадобилось четыре человека. Это один из крупнейших питонов из найденных в США. Но все же национальный рекорд змея побить не смогла. В 2014 году в парке Эверглейдс при осмотре дамбы заметили бирманского питона длиной 5,9 метров.
В «Большом кипарисе» активно борются с питонами. Как сообщили в заповеднике, животное усыпили, а 73 яйца в гнезде уничтожили. Этот инвазивный вид угрожает всем остальным обитателям «Большого кипариса».
Чтобы находить самок и их гнезда, сотрудники заповедника прикрепляют к самцам радиопередатчик, и те приводят людей к местам размножения.
Анна Лысенко
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