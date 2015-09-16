В США обнаружили гигантского питона

Чтобы поднять самку, понадобилось четыре человека. Это один из крупнейших питонов из найденных в США. Но все же национальный рекорд змея побить не смогла. В 2014 году в парке Эверглейдс при осмотре дамбы заметили бирманского питона длиной 5,9 метров.