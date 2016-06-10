Туристам предложили посетить в 2019 году жуткие места (фото)

Озеро Медуз
Этот рай для фотографов расположен в Тихом океане в архипелаге Скалистые острова (Палау). В озере, по приблизительным подсчетам, обитает более 2 миллионов медуз. В водоеме можно смело купаться —
Тропа смерти
В городе Сиань в китайской провинции Шэньси расположен экстремальный аттракцион — опасная пешая тропа над пропастью, которая ведет к чайному домику на горе Хуашань. Дорога сделана из узких деревянных дощечек, приделанных к отвесной скале, и троса безопасности. Ни ограждений, ни перил здесь нет. Вопреки опасности, желающих пройтись по ней немало.
Кривой лес
В сосновой роще рядом с городом Грыфино в Польше растут 400 искривленных деревьев. Любители мистификаций то и дело придумывают мистические объяснения этому феномену. Но на самом деле деревья, скорее всего, искривляли специально при посадке, чтобы в дальнейшем использовать стволы для производства мебели.
Ришат
Это геологическое образование в Сахаре диаметром 50 км. Оценить его красоту и загадочность по достоинству можно только с воздуха. Раньше ученые предполагали, что кольцевая структура Ришата является кратером от столкновения с астероидом. Но современные исследования подсказывают, что гигантские завитки - результат действия эрозии при поднятии участка земной коры.
Натрон
Соленое и щелочное озеро длиной 57 км расположено на севере Танзании. Оно покрыто коркой соли, которая периодически окрашивается в красный или розовый цвет. Натрон — дом для миллионов фламинго. Птицы, которым не повезло умереть в воде, превращаются в статуи в результате кальцификации.
Рио-Тинто
Это ядовитая река в испанском автономном регионе Андалусия. Купаться в ней категорически запрещено. Рыба и растения в реке не живут.
Клилук
Мрачного вида солёное бессточное озеро расположено в Британской Колумбии, Канада. В его воде содержится большая концентрация минеральных веществ. Летом большая часть воды испаряется, и перед глазами туристов предстают большие пятна воды разнообразных цветов. Цвет пятна зависит от минерала.
Анна Лысенко
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