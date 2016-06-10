Туристам предложили посетить в 2019 году жуткие места (фото)

Озеро Медуз

Этот рай для фотографов расположен в Тихом океане в архипелаге Скалистые острова (Палау). В озере, по приблизительным подсчетам, обитает более 2 миллионов медуз. В водоеме можно смело купаться — из-за обособленной экосистемы они полностью утратили способность жалить.

Тропа смерти

В городе Сиань в китайской провинции Шэньси расположен экстремальный аттракцион — опасная пешая тропа над пропастью, которая ведет к чайному домику на горе Хуашань. Дорога сделана из узких деревянных дощечек, приделанных к отвесной скале, и троса безопасности. Ни ограждений, ни перил здесь нет. Вопреки опасности, желающих пройтись по ней немало.

Кривой лес

В сосновой роще рядом с городом Грыфино в Польше растут 400 искривленных деревьев. Любители мистификаций то и дело придумывают мистические объяснения этому феномену. Но на самом деле деревья, скорее всего, искривляли специально при посадке, чтобы в дальнейшем использовать стволы для производства мебели.

Ришат

Это геологическое образование в Сахаре диаметром 50 км. Оценить его красоту и загадочность по достоинству можно только с воздуха. Раньше ученые предполагали, что кольцевая структура Ришата является кратером от столкновения с астероидом. Но современные исследования подсказывают, что гигантские завитки ­- результат действия эрозии при поднятии участка земной коры.

Натрон

Соленое и щелочное озеро длиной 57 км расположено на севере Танзании. Оно покрыто коркой соли, которая периодически окрашивается в красный или розовый цвет. Натрон — дом для миллионов фламинго. Птицы, которым не повезло умереть в воде, превращаются в статуи в результате кальцификации.

Рио-Тинто

Это ядовитая река в испанском автономном регионе Андалусия. Купаться в ней категорически запрещено. Рыба и растения в реке не живут. Из-за высокой кислотности в воде обитают только колонии специфических бактерий.

Клилук

Мрачного вида солёное бессточное озеро расположено в Британской Колумбии, Канада. В его воде содержится большая концентрация минеральных веществ. Летом большая часть воды испаряется, и перед глазами туристов предстают большие пятна воды разнообразных цветов. Цвет пятна зависит от минерала.

Анна Лысенко