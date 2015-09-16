Как выглядят странные геоглифы посреди японского леса (видео)

В японской префектуре Миядзаки на острове Кусю существуют странные геоглифы. Увидеть их непросто — причудливые круги, созданные кронами японского кедра, видны только с воздуха.

Любители всевозможных мистических загадок будут разочарованы: имеется очень прозаичное объяснение этой лесной геометрии. Круги в лесу — результат научного эксперимента, который длился почти 50 лет.

В 1973 году участок земли около города Нитинан получил статус «экспериментального лесного хозяйства». Одним из экспериментов была попытка изучить, как расстояние между деревьями влияет на их рост. Деревья высаживали концентричными кругами различного диаметра.

Планировалось, что кедры срубят через 5 лет, но чиновники решили их оставить.

Анна Лысенко