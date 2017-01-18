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17:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фотограф показал, как бы выглядели ночные города без электричества

Красиво и пугающе одновременно.

Увидеть ночное звездное небо в крупных городах совершенно невозможно. Да и в небольших поселениях это уже становится проблемой. Всему виной так называемое «световое загрязнение», которое ученые приравнивают к загрязнению воздуха.

Французский фотограф Тьерри Коэн решил показать, как бы выглядел мир, если бы в нем совсем пропало электричество. Уже несколько лет он создает фантастическую серию работ под названием Darkened Cities. На снимках фотограф объединяет звездное ночное небо и города, погруженные в кромешную тьму. Фантастические, но немного жуткие снимки.

Екатерина Гура

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