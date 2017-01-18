Фотограф показал, как бы выглядели ночные города без электричества

Увидеть ночное звездное небо в крупных городах совершенно невозможно. Да и в небольших поселениях это уже становится проблемой. Всему виной так называемое «световое загрязнение», которое ученые приравнивают к загрязнению воздуха.

Французский фотограф Тьерри Коэн решил показать, как бы выглядел мир, если бы в нем совсем пропало электричество. Уже несколько лет он создает фантастическую серию работ под названием Darkened Cities. На снимках фотограф объединяет звездное ночное небо и города, погруженные в кромешную тьму. Фантастические, но немного жуткие снимки.