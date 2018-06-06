Как выглядит единственный в мире остров, где никто не курит

Греческий остров Астипалея прославился на весь мир благодаря необычной инициативе местных властей. Мэр официально объявил остров местом, свободным от курения.

На протяжении нескольких лет здесь велась активная пропаганда здорового образа жизни и повышения уровня экологической осознанности, а потому сейчас на острове нет ни одного курящего человека.

Туристов с вредными привычками с Астипалеи выгонять не будут, но купить табачные изделия тут нельзя. Как не разрешается и курение в общественных местах.

Вместо этого гостям острова предлагают активные спортивные развлечения, прекрасную местную кухню, а также кристально чистое море с восхитительными пляжами.

Екатерина Гура