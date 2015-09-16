Норвежский экстремал пролетел рядом с самолетом на высоте 4,5 тысяч метров

39-летний норвежец Эспен Фаднес является чемпионом мира по вингсьютингу (вид парашютизма, при котором человек парит в воздухе благодаря специальному костюму с «перепонками»).

В апреле 2019 года Фаднес приехал в португальский город Алгарве, чтобы поучаствовать в записи фильма о своем коллеге Дэниеле Оссио. Вместе друзья придумали захватывающий трюк, во время которого они должны были облететь парящий в воздухе самолет.

Прыжок требовал точного выбора времени и согласованных действий всех летчиков и пилотов самолета, поскольку даже минимальная ошибка могла привести к фатальной катастрофе.

На высоте более 4,5 тысяч метров экстремалы выпрыгнули из летящего самолета, а затем пролетели над и под ним, гордо расправив свои «крылья». После этого Эспен и Дэниел приземлились в обозначенном месте.

Екатерина Гура