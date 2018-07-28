Как выглядит «буддийский рай» в Китае (фото)

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На вершине горы есть несколько буддийских монастырей, а к ним ведет узкая и довольно страшная лестница.
Слово «Фаньцзин» переводится с китайского как «буддийский рай». И это неудивительно. Именно здесь сохранилось единственное святилище Будды Милэфо (Будда веселья). С горой Фаньцзиншань связано множество легенд и мистических историй.
В 2018 году гора Фаньцзиншань была внесена в список природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Чтобы сохранить это место в нынешнем виде, местные власти ограничили ежедневное число посетителей.
Екатерина Гура