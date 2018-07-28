Как выглядит «буддийский рай» в Китае (фото)

На юго-западе Китая в провинции Гуйчжоу есть удивительная гора под названием Фаньцзиншань. Это самый высокий пик в горной цепи Улин, который можно увидеть, находясь за много километров от него.

На вершине горы есть несколько буддийских монастырей, а к ним ведет узкая и довольно страшная лестница.

Слово «Фаньцзин» переводится с китайского как «буддийский рай». И это неудивительно. Именно здесь сохранилось единственное святилище Будды Милэфо (Будда веселья). С горой Фаньцзиншань связано множество легенд и мистических историй.

В 2018 году гора Фаньцзиншань была внесена в список природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Чтобы сохранить это место в нынешнем виде, местные власти ограничили ежедневное число посетителей.

Екатерина Гура