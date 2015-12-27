Что такое «брокенский призрак» и как его можно увидеть (фото)

Природу некоторых оптических иллюзий люди смогли раскрыть и научно объяснить, но многие еще продолжают внушать страх.

Одним из таких загадочных явлений долгое время был «брокенский призрак» или горный призрак — странная тень, которую можно наблюдать в горной местности.

Впервые ее увидел и описал ученый и богослов Иоганн Зильбершлаг в 1780 году. Названо это явление в честь пика Брокен в немецких горах Гарц, поскольку именно здесь «призрак» встречался чаще всего.

На самом деле, ничего мистического в этой оптической иллюзии нет. Брокенский призрак — это обычная тень наблюдателя, которая видна на поверхности тумана или на облаках в противоположном направлении от солнца.

Чтобы увидеть «призрака», нужно смотреть вниз со склона горы (отсюда и название «горный призрак») или с любой высокой точки. Так, эту иллюзию можно увидеть из самолета, если посмотреть на отражение лайнера.

Екатерина Гура