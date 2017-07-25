Как выглядят самые грозные облака на планете (фото)

Грозовые облака могут внушать волнение и страх, но только вид волнисто-бугристых облаков под названием «асператус» способен повергнуть в ужас практически любого человека.

Асператус (шероховатые облака) считаются самыми страшными облаками на свете. Они могут выглядеть, как цунами, напоминать пришествие инопланетян или кадры из фильма-катастрофы. В любом случае эти облака никого не оставят равнодушными.

Когда впервые начали появляться волнистые облака — точно неизвестно, но в XXI веке их стали замечать все чаще, а потому ученые из Всемирной Метеорологической организации в 2009 году дали им отдельное название и включили их в «Международный атлас облаков».

Кстати, чаще всего страшные облака появляются над Великобританией, но они не редкость и для других стран мира. Их появление обычно фиксируется над горами и холмами при движении воздуха с запада на восток.

В облаках «асператус» содержится много водяного пара и энергии, а возникают они чаще всего в первой половине дня в безветренную погоду.

Несмотря на свой грозный вид, облака не являются предвестниками грозы и обычно быстро и бесследно проходят.

Екатерина Гура