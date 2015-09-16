Зачем сенегальские рыбаки расписывают свои лодки (видео)

Пожалуй, только в Сенегале можно встретить невероятно живописные рыболовецкие лодки. Местные рыбаки считают, что яркие цвета привлекают много рыбы, особенно в ночное время, когда светит луна. А надписи и специальные узоры помогают выделиться и являются счастливыми талисманами.

Одним из самых востребованных художников, которые расписывают лодки рыбаков, является Шериф Ндиайе. Своему мастерству он много лет обучался у наставника. Шериф отмечает, что роспись лодок сильно отличается от рисования на холсте, и без специальной техники рисунки и узоры получаются искаженными.

За украшение лодки художник берет от 170 до 250 долларов, а цена зависит от размера судна. И, хотя современные лодки постепенно вытесняют деревянные, заказов у Шерифа по-прежнему очень много.

Екатерина Гура