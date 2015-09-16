В Австралии поймали акулу-убийцу

Тигровую акулу длиной 2,5 метра поймали на популярном пляже в Сиднее при помощи «умного» механизма SMART.

SMART — новое средство защиты от морских хищниц, которое местные власти начали активно применять вдоль побережья. Оно оснащено крючком с приманкой и сигнальным устройством. Когда акула попадается на крючок, рейнджеры получают оповещение и добираются до животного за час-полтора. 90% пойманных акул выживают.

Тигровые акулы обычно вырастают до 4,25 метров, самые крупные экземпляры могут достигать 5 м. Они довольно часто подплывают к берегам Нового Южного Уэльса. С августа 2015 года природоохранные службы заметили у побережья 69 тигровых, 83 тупорылых и 332 больших белых акулы.

В ноябре прошлого года из-за нападения тигровой акулы погиб 33-летний доктор из Мельбурна, а в сентябре 12-летняя девочка потеряла ногу.

В течение нескольких последних недель тигровые акулы убили и ранили нескольких пловцов у архипелага Уитсанди.

Анна Лысенко