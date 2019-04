Ученые узнали, как растения реагируют на стресс

«Изменение климата может оказать существенное влияние на нашу продовольственную систему. Когда растения испытывают стресс, например, в результате засухи, это приводит к снижению урожайности. Если мы поймем, как растения реагируют на стресс, то, возможно, мы сможем разработать способ повышения их устойчивости и поддержать высокий уровень производства продуктов питания», — говорит профессор Джоан Чори, ведущий автор статьи в Proceedings of the National Academy of Sciences.