Фото на миллион: рой бабочек прокатился на спине черепахи

Житель Польши Губерт Янишевский сделал уникальный снимок в заповеднике Mabuasehube Game в Ботсване.

На его глазах рой бабочек буквально атаковал черепаху. Насекомые облепили панцирь животного и какое-то время катались верхом.

«Я стоял у водопоя Лешолоаго, когда заметил большую леопардовую черепаху, пытающуюся выбраться из воды. Когда я посмотрел в бинокль, то был поражен, увидев, что на черепахе сидит рой бабочек», — рассказал маркетолог-аналитик из Варшавы, который увлекается фотографией дикой природы.

«Я быстро схватил свою камеру и сумел сделать несколько снимков и записать видео», — добавил он.

Через несколько минут мужчина понял, что черепахе не удается выбраться на сушу — животное оказалось в ловушке. Убедившись, что рядом нет хищников, он вышел из машины и вытащил черепаху из воды.

«Сначала она немного напряглась и спряталась в своей раковине, но быстро поняла, что оказалась на свободе и может идти куда хочет», — поделился фотограф.

Анна Лысенко