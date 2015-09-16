Фото на миллион: рой бабочек прокатился на спине черепахи

Житель Польши Губерт Янишевский сделал уникальный снимок в заповеднике Mabuasehube Game в Ботсване.
На его глазах рой бабочек буквально атаковал черепаху. Насекомые облепили панцирь животного и
«Я стоял у водопоя Лешолоаго, когда заметил большую леопардовую черепаху, пытающуюся выбраться из воды. Когда я посмотрел в бинокль, то был поражен, увидев, что на черепахе сидит рой бабочек», — рассказал
«Я быстро схватил свою камеру и сумел сделать несколько снимков и записать видео», — добавил он.
Через несколько минут мужчина понял, что черепахе не удается выбраться на сушу — животное оказалось в ловушке. Убедившись, что рядом нет хищников, он вышел из машины и вытащил черепаху из воды.
«Сначала она немного напряглась и спряталась в своей раковине, но быстро поняла, что оказалась на свободе и может идти куда хочет», — поделился фотограф.
Анна Лысенко
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