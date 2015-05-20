Как выглядит самая короткая в мире река (фото)

На первый взгляд, река Репруа в Абхазии ничем не примечательна, но если присмотреться внимательнее, то становится понятно, что с ней «что-то не так». Дело в том, что Репруа считается самой короткой рекой в мире.

Ее длина составляет всего 18 метров. Репруа начинается и заканчивается на пляже, а выглядит как средний ручеек.

Свое начало Репруа берет в самой глубокой пещере мира Крубера-Воронья, а, выходя на поверхность, через 18 метров она впадает в Черное море.

Несмотря на свой скромный размер, река обеспечивает водой весь курортный город Гагра.

Кстати, Репруа является двойным рекордсменом — она считается еще и самой холодной рекой Черноморского побережья Кавказа. Температура воды в ней не превышает 11 градусов.

Екатерина Гура