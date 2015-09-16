Дрон снял последствия извержения вулкана на Гавайях

Спустя год после извержения вулкана Килауэа на Гавайских островах земля остается выжженной и продолжает дымиться вдоль трещин.

4 мая 2018 года на Гавайях началось землетрясение магнитудой 6,9 баллов и последующее извержение. 17 мая шлейф пепла от обрушения стен кратера поднялся в высоту на 9,1 км. 2 июня лавой был полностью уничтожен посёлок Капохо. Извержение разрушило около 700 домов.