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19:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

Пингвины подрались за рюкзак с фототехникой (видео)

Фотограф решил не разнимать птиц.

49-летний фотограф, публицист и защитник дикой природы из Буэнос-Айреса Алекс Макипе во время своего недавнего путешествия в Волонтер Пойнт на Фолклендских островах стал свидетелем забавного случая.

Пока Макипе расставлял по территории острова штативы с камерами и снимал пингвинов с птенцами, его сумку с фотооборудованием облюбовали несколько пингвинов-подростков.

Примостившись внутри нее, птенцы стали с любопытством рассматривать содержимое рюкзака и пробовать на вкус дорогие объективы. А затем даже успели подраться за теплое местечко.

Все происходящее Макипе снял на камеру GoPro и уточнил, что, когда он попытался согнать пингвинов с сумки, те не захотели просто так отдавать рюкзак и стали обороняться.

Екатерина Гура

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