Открыт новый вид доисторических морских «крокодилов»

Фитозавры, похожие одновременно на крокодила, аллигатора и гариала, плавали в океане около 201−208 миллионов лет назад.

В недавнем исследовании, опубликованном в Zoological Journal of the Linnean Society, ученые описали новый вид этих ископаемых.

Впервые фитозавры были описаны еще в ХІХ веке. В 1980 году спелеолог Сепп Штейнбергер случайно обнаружил на скалистых склонах австрийских Альп четыре скелета этих доисторических пресмыкающихся.

Два года спустя команда из венского Музея естествознания завершила раскопки. Чтобы перевезти останки с высоты около 2 км, они использовали вертолет. Музей очистил окаменелости и включил их в экспозицию.

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Экспертов по фитозаврам очень мало, поэтому только в 2013 году команда британских, французских, австрийских и швейцарских исследователей начала осматривать древние останки.

Ученые установили, что найденные в Альпах фитозавры принадлежали к отдельному виду. Он получил название Mystriosuchus steinbergeri в честь нашедшего их человека. В длину они достигали 4 метров и прожили около 8 лет. При этом умерли фитозавры в «подростковом» возрасте. Взрослые особи были бы намного крупнее — около 6 метров, утверждают исследователи.

При очень большой схожести с крокодилами и аллигаторами, фитозавры не были их близкими родственниками. Это пример эволюционной конвергенции, когда разные животные приобретают схожие черты, потому что живут в похожей среде. Предполагаемые предки современных крокодилов — ранние крокодиломорфы, наземные животные, которые имели признаки подвижных сухопутных архозавров.

Анна Лысенко