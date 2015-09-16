Американец поплавал рядом с самым большим китом в мире

У побережья Калифорнии беспилотнику удалось снять невероятные кадры. Спортсмен плыл на падлборде, когда рядом внезапно появился синий кит.
Около 30 секунд человек и животное плыли рядом, затем гигант вновь ушел под воду.
Синий кит — не только самый большой представитель китообразных, но и самое крупное современное животное. Его длина достигает 33 метров, а масса может превышать 150 тонн.
Около 2000 синих китов у американского побережья Тихого океана ежегодно мигрируют в это время с севера в Мексику или
Анна Лысенко
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