Американец поплавал рядом с самым большим китом в мире

У побережья Калифорнии беспилотнику удалось снять невероятные кадры. Спортсмен плыл на падлборде, когда рядом внезапно появился синий кит.

Около 30 секунд человек и животное плыли рядом, затем гигант вновь ушел под воду.

Синий кит — не только самый большой представитель китообразных, но и самое крупное современное животное. Его длина достигает 33 метров, а масса может превышать 150 тонн.

Около 2000 синих китов у американского побережья Тихого океана ежегодно мигрируют в это время с севера в Мексику или Коста-Рику.

Анна Лысенко