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12:18 (мск), источник: Погода Mail.ru

Создан сайт, на котором можно узнать погоду в день вашего рождения

Его цель — привлечь внимание к экологическим проблемам.
Источник: Reuters

Члены европейского движения «зеленых» European Greens создали сайт, который позволяет узнать, какой была погода в день вашего рождения в любой точке Земли.

Для этого нужно заполнить несколько полей, куда надо вписать свою дату рождения и город, в котором вы родились. Сайт доступен на нескольких языках (но русского среди них пока нет).

Узнать погоду в день своего рождения получится не у всех: маленькие города и поселки в поиске недоступны, да и если вы родились более 70 лет назад, это тоже усложнит поиск.

Как следует из описания, этот ресурс был создан с целью привлечь внимание к проблемам изменения климата на планете.

Екатерина Гура

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