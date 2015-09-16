Создан сайт, на котором можно узнать погоду в день вашего рождения

Члены европейского движения «зеленых» European Greens создали сайт, который позволяет узнать, какой была погода в день вашего рождения в любой точке Земли.
Для этого нужно заполнить несколько полей, куда надо вписать свою дату рождения и город, в котором вы родились. Сайт доступен на нескольких языках (но русского среди них пока нет).
Узнать погоду в день своего рождения получится не у всех: маленькие города и поселки в поиске недоступны, да и если вы родились более 70 лет назад, это тоже усложнит поиск.
Как следует из описания, этот ресурс был создан с целью привлечь внимание к проблемам изменения климата на планете.
Екатерина Гура
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