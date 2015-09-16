Нетронутые пляжи Австралии превратились в свалку (фото)

Самые малопосещаемые и чистые пляжи Австралии постепенно превратились в свалку пластиковых бутылок, пакетов и токсичных отходов.

Шокирующие фотографии распространила группа природозащитников Tangaroa Blue. Экологи получили более 20 часов видеозаписей, сделанных с воздуха и с земли.

Мыс Йорк, самая северная точка континента, был домом для дюгоней и морских черепах. Теперь он усыпан опасным мусором.

Пляжи штата Квинсленд на северо-востоке материковой части Австралии оказались самыми загрязненными. Здесь обнаружены даже канистры с ядовитым газом, который используют для фумигации зерновых грузов.

Эти канистры начало выносить на берег в 2012 году на островах Торресова пролива, и с тех пор они были обнаружены на побережье вплоть до Тасмании, сообщила природозащитная организация Reef Clean. Увидевших такую канистру местных жителей просят немедленно звонить спасателям.

По словам экологов, мусора, который волны выносят на берег, на самом деле намного больше. Но некоторые муниципалитеты и местные жители регулярно занимаются его уборкой и утилизацией.

Анна Лысенко