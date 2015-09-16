Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
15:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

В США стало популярным «купание в лесу» (фото)

Это помогает улучшить здоровье и настроение.
Источник: CC0/Valiphotos

Все больше жителей США начинают увлекаться необычным методом релаксации под названием «Купание в лесу».

Эта методика впервые появилась в Японии в 80-х годах, а затем распространилась и в другие страны.


«Купание в лесу» — в США учат поправлять здоровье по японскому методу

По большому счету, это лесная медитация. «Купание» не похоже на обычную прогулку или пробежку по лесу, а создано для того, чтобы человек максимально слился с природой. Здесь главное — очиститься от негативных мыслей, сосредоточиться на дыхании и ветре, а также окружающих звуках и запахах.

Создатели методики утверждают, что так можно улучшить здоровье и внутреннее состояние.

Екатерина Гура

Читайте также

 Полцарства за Железный трон
Одно лицо: в Великобритании обнаружили копию Кейт Мосс (фото)