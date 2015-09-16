В США стало популярным «купание в лесу» (фото)

Эта методика впервые появилась в Японии в 80-х годах, а затем распространилась и в другие страны.

По большому счету, это лесная медитация. «Купание» не похоже на обычную прогулку или пробежку по лесу, а создано для того, чтобы человек максимально слился с природой. Здесь главное — очиститься от негативных мыслей, сосредоточиться на дыхании и ветре, а также окружающих звуках и запахах.