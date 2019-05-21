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20:10 (мск), источник: Погода Mail.ru

Американка показала на видео разрушительный ливень

Вот что значит «дождь стеной».

Жителям США в этом году совсем не везет с погодой. В Сети то и дело появляются видео, на которых можно увидеть буйство стихии в самых разных американских штатах.

На этот раз заложниками непогоды стала пара из штата Оклахомы. Направляясь домой, Хейли Уильямс, которая была за рулем, решила остановить машину на заправке из-за начинающегося ливня. И это решение в буквальном смысле спасло ей и ее спутнику жизнь.

Во время загрузки произошла ошибка.

Уже через пару минут после остановки ливень превратился в сплошную белую стену, из-за которой ничего не было видно. Ко всему прочему прибавился и крупный град, который разбивал стекла машин и серьезно ранил людей.

Екатерина Гура

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