Американка показала на видео разрушительный ливень
Вот что значит «дождь стеной».
Вот что значит «дождь стеной».
Жителям США в этом году совсем не везет с погодой. В Сети то и дело появляются видео, на которых можно увидеть буйство стихии в самых разных американских штатах.
На этот раз заложниками непогоды стала пара из штата Оклахомы. Направляясь домой, Хейли Уильямс, которая была за рулем, решила остановить машину на заправке
Уже через пару минут после остановки ливень превратился в сплошную белую стену,
Екатерина Гура
Читайте также