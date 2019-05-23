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13:18 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 23 мая: отмечаем именины земли

И наблюдаем за пчелами.

Источник: @zburival

В народе 23 мая называли Симоновым днем. Считалось, что в него земля празднует свои именины, а потому все огородные работы переносили на другой день, давая почве отдохнуть. Наши предки в этот день собирали лекарственные травы и искали клады.

Что касается погоды, то ее определяли по нескольким приметам. Если утром летало много пчел и они громко жужжали, то день будет солнечным и теплым. Об улучшении погоды говорили и кучевые облака ближе к вечеру. А вот если 23 мая весь день шел дождь, то и лето ожидалось ненастным.

Екатерина Гура

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