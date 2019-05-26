После шторма на берегу Уэльса показался доисторический лес (фото)
Пни и корни были спрятаны под толщей торфа и воды.
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Пни и корни были спрятаны под толщей торфа и воды.
Древний лес, которому как минимум 4,5 тысячи лет, показался на берегу между селами Борт и Инислас в Великобритании.
Жители всей страны съезжаются в графство Кередигион, чтобы увидеть обломки стволов, пни и корни доисторических деревьев.
Деревья вдоль прибрежной полосы были спрятаны под толщей торфа и воды. Под напором сильного ветра море отступило, обнажив причудливые формы.
Согласно преданиям,
Анна Лысенко
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