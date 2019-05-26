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14:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

После шторма на берегу Уэльса показался доисторический лес (фото)

Пни и корни были спрятаны под толщей торфа и воды.

Древний лес, которому как минимум 4,5 тысячи лет, показался на берегу между селами Борт и Инислас в Великобритании.

Жители всей страны съезжаются в графство Кередигион, чтобы увидеть обломки стволов, пни и корни доисторических деревьев.

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Деревья вдоль прибрежной полосы были спрятаны под толщей торфа и воды. Под напором сильного ветра море отступило, обнажив причудливые формы.

Согласно преданиям, когда-то здесь были плодородные земли, защищенные от волн дамбами и шлюзами. В VI веке случилось сильное наводнение, затопившее 16 поселений. Много людей погибло.

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Анна Лысенко

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