Погодные приметы на 27 мая: наблюдаем за птицами
Заморозки окончательно отступают.
Заморозки окончательно отступают.
В народе 27 мая называют
Погодные прогнозы 27 мая делали в этот день и по поведению птиц. Так, если ласточки летают высоко, то впереди хорошая и солнечная погода, а если низко — осадки. Прилет стрижей оповещал о наступлении тепла. Ясную и жаркую погоду также ожидали, если слышали пение перепела.
О дождях и холодной погоде говорило красное небо с хмурыми облаками. Кроме того, если 27 мая холодно, то и лето ожидалось таким же.
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