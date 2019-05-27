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12:48 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 27 мая: наблюдаем за птицами

Заморозки окончательно отступают.

Источник: СС0/PublicDomainPictures

В народе 27 мая называют Сидор-Бокогрей или Сидор-Огуречник. Свое название этот день получил в честь святого мученика Исидора (Сидора), который, как верили наши предки, управляет северным ветром — сивером.

Считалось, что с наступлением этого дня заморозки отступают окончательно, а перелетные птицы приносят на крыльях настоящее летнее тепло.

Погодные прогнозы 27 мая делали в этот день и по поведению птиц. Так, если ласточки летают высоко, то впереди хорошая и солнечная погода, а если низко — осадки. Прилет стрижей оповещал о наступлении тепла. Ясную и жаркую погоду также ожидали, если слышали пение перепела.

О дождях и холодной погоде говорило красное небо с хмурыми облаками. Кроме того, если 27 мая холодно, то и лето ожидалось таким же.

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