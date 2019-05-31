В Италии проснулся вулкан Этна (видео)
Опасности для местных жителей пока нет.
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Опасности для местных жителей пока нет.
В ночь на 31 мая на восточном побережье итальянской Сицилии проснулся вулкан Этна. Он является самым активным вулканом в Европе. Рост сейсмической активности здесь наблюдался последние несколько лет.
Специалистам удалось снять на камеру ряд извержений и красный поток лавы, который растянулся на несколько сотен метров от Этны.
По словам сейсмологов, пока опасности для жителей Сицилии нет. Но как долго будет извергаться вулкан, пока сказать трудно.
Екатерина Гура
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