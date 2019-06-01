Тюлень «позагорал» на надувной лодке
Животное не обращало внимания на людей.
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Животное не обращало внимания на людей.
В Великобритании заметили тюленя, отдыхающего на перевернутой надувной лодке.
Очевидцам удалось сделать снимки случайного «пассажира» в Дартмутской гавани. Лодка была пришвартована на реке Дарт. Когда животное попыталось на нее вскарабкаться, лодка перевернулись плоским дном кверху. Такая площадка вполне удовлетворила тюленя.
Местные жители узнали тюленя, прозванного Виндо. Животное не обращало на людей ни малейшего внимания и продолжало нежиться на солнце.
В реке Дарт в это время много лосося, который привлекает тюленей.
Анна Лысенко
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