Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина решила перекрыть путь поездам из РФ и получила ответ
Новый скандальный клип «Ленинграда»: что нарушила Алла Михеева
10 фактов из мира обуви, которые помогут сохранить ноги
Моника Беллуччи с бойфрендом пришли на светский раут в Мадриде
Москвичи смогут обменять свою квартиру на виллу на Кипре
Глобальное потепление грозит сгубить бразильских ловцовВодная живность покидает мангровые леса в устьях рек
Новый президент Литвы поставил «жирную точку» в отношениях с РФ
Кличко бросился спасать экс-невесту после избиения
Высокое назначение: у Собчак началась новая жизнь
Назван опасный для сердца напиток
Томские врачи удалили из желудка школьницы огромный ком волос
Ученые рассказали, чем вреден бутерброд с сыром
9 признаков мужчины, который не годится для серьезных отношений
Нюша, Глюкоза, Барановская на pre-party музыкального фестиваля
Билан, Тимати, Валерия и другие подарили праздник детям-сиротам
«Твой голос был услышан»: юный певец с аутизмом стал звездой
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева
Фоторепортажи
10Обострение ситуации в Каракасе
10Нотр-Дам спустя месяц после пожара
14:32 (мск), источник: Погода Mail.ru

Тюлень «позагорал» на надувной лодке

Животное не обращало внимания на людей.

В Великобритании заметили тюленя, отдыхающего на перевернутой надувной лодке.

Очевидцам удалось сделать снимки случайного «пассажира» в Дартмутской гавани. Лодка была пришвартована на реке Дарт. Когда животное попыталось на нее вскарабкаться, лодка перевернулись плоским дном кверху. Такая площадка вполне удовлетворила тюленя.

Во время загрузки произошла ошибка.

Местные жители узнали тюленя, прозванного Виндо. Животное не обращало на людей ни малейшего внимания и продолжало нежиться на солнце.

В реке Дарт в это время много лосося, который привлекает тюленей.

Анна Лысенко

Читайте также

Здоровье
Факты о загаре, после которых не захочется загорать Может быть, после прочтения загорать уже и не захочется.
Hi-Tech
Вы потеряете все. Мошенники вооружились новой технологией Испортить жизнь могут любому.
Кино
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина» Стартовал кастинг участниц реалити-шоу
Авто
Главные изменения для автомобилистов с 1 июня Первый день лета подготовил для российских водителей сразу несколько нововведений
Недвижимость
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Развод на отдыхе. Как в отпуске обманывают с жильем?
Дети
Как говорить с детьми о безопасности: советы психолога Практикующий психотерапевт Травкова занимается вопросами безопасности и помогает родителям научить детей тому, чему никто другой их не научит
Леди
Анжелика Варум с размахом отметила юбилей Певице исполнилось 50 лет.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»