В NASA показали рентген космоса
На снимке показаны источники рентгеновского излучения на звездном небе.
На снимке показаны источники рентгеновского излучения на звездном небе.
В NASA поделились картой неба в рентгеновских лучах, записанной прибором Найсер на Международной космической станции.
Найсер предназначен для изучения физики недр нейтронных звёзд. Карта объединяет данные за первые 22 месяца работы прибора. На ней показаны источники рентгеновского излучения на звездном небе.
«Найсер» улавливает фотоны с ночного неба и фокусируется на самых ярких, которые могут оказаться пульсарами — стремительно вращающимися нейтронными звёздами.
Анна Лысенко
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