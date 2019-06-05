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10:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Немецкий цирк стал показывать голограммы вместо живых зверей (видео)

Это крупнейшее световое шоу на цирковой арене.

Немецкий цирк «Ронкалли» полностью отказался от номеров с животными в пользу гигантских голограмм.

Теперь на сцене вместо слонов, зебр и львов появляются их трехмерные изображения. Они «выполняют» трюки рядом с живыми артистами — клоунами и акробатами.

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Постепенно отказаться от эксплуатации животных «Ронкалли» решил еще в 1990-х. Он стал первым в мире цирком, который начал показывать голограммы зверей. Недавно его соучредитель, австрийский режиссер и клоун Бернхард Пол, инвестировал в свое детище полмиллиона евро, чтобы сделать световое шоу на арене крупнейшим в мире.

За последний год шоу посетили около 600 тысяч зрителей. Билеты им обошлись в сумму от 29 до 70 евро.

«Это будущее цирка — спектакль, которым может наслаждаться каждый и в котором живые существа не используются и не являются объектами для развлечения», — считает Ян Кример, президент международной группы по защите животных Animal Defenders International.

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Представления с дикими животными запретили около 50 стран мира. Ввести подобный запрет в России в последний раз предлагали в 2017 году. Законопроект не одобрила Госдума.

Анна Лысенко

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