Ученые предрекли конец человеческой цивилизации
В отчете австралийских ученых говорится, что до начала катастрофы осталось около 30 лет.
В отчете австралийских ученых говорится, что до начала катастрофы осталось около 30 лет.
Австралийский Национальный центр по изменению климата озвучил устрашающие прогнозы для планеты.
Исследователи Дэвид Спратт и Иан Данлоп смоделировали сценарий климатических изменений на Земле при условии, что выбросы парниковых газов и другие формы загрязнения не будут существенно уменьшены.
При таком развитии событий к 2050 году планету ожидает потепление на 3 градуса Цельсия. Это повлечет за собой глобальные разрушения экосистем, включая Арктику, леса Амазонки и коралловые рифы.
Юг Европы и Африки, Ближний Восток, Западную Азию и центр Австралии ждет опустынивание. Уязвимые прибрежные регионы в США, Китае, Южной Азии и Нидерландах уйдут под воду.
«Возможно, потребуется переселение более миллиарда человек», — предупреждают Спратт и Данлоп.
«Планетарные и человеческие системы достигнут точки невозврата к середине столетия, когда перспективы непригодной для жизни Земли приведут к распаду наций и международного порядка», — прогнозируется в докладе.
Ранее Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) ООН обнародовала доклад, в котором заявила, что остановить глобальное потепление уже невозможно. Но мир обязан сдерживать его на уровне 1,5 градуса Цельсия, иначе последствия изменения климата будут катастрофическими.
Анна Лысенко
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