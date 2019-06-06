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13:48 (мск), источник: Погода Mail.ru

Медузу закружило в пузыре воздуха (видео)

В Испании сняли неожиданный подводный эффект.

Что происходит, когда медуза попадает в воздушный пузырь под водой? Вопреки ожиданиям, он не лопает, а начинает кружить медузу, как вихрь.

Очевидцем такого необычного явления стал Виктор Деваллес, который занимался сноркелингом на одном из испанских курортов.

Посмотрев ролик в замедленном режиме, Деваллес обнаружил, что попавшаяся в воздушную ловушку медуза сделала от 40 до 50 оборотов. Животное при этом не пострадало. Когда вихревой поток ослабел, медуза уплыла.

Анна Лысенко

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