Медузу закружило в пузыре воздуха (видео)
В Испании сняли неожиданный подводный эффект.
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В Испании сняли неожиданный подводный эффект.
Что происходит, когда медуза попадает в воздушный пузырь под водой? Вопреки ожиданиям, он не лопает, а начинает кружить медузу, как вихрь.
Очевидцем такого необычного явления стал Виктор Деваллес, который занимался сноркелингом на одном из испанских курортов.
Посмотрев ролик в замедленном режиме, Деваллес обнаружил, что попавшаяся в воздушную ловушку медуза сделала от 40 до 50 оборотов. Животное при этом не пострадало. Когда вихревой поток ослабел, медуза уплыла.
Анна Лысенко
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