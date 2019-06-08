В Канаде нашли растения, которые питаются ящерицами (видео)
Некоторые саламандры, попав в ловушку, остаются живыми до 19 дней.
Некоторые саламандры, попав в ловушку, остаются живыми до 19 дней.
В канадском Алгонкинском провинциальном парке обнаружены насекомоядные растения, которые способны «проглотить» саламандру.
Об открытии сообщили биологи из Университета Гвельфа в журнале Ecology. Это единственные такие растения в Северной Америке, полагают они.
В 2017 году
Саламандры попадаются в ловушки саррацений, когда после завершения стадии личинки выползают из болот на сушу. В болотах на территории парка нет рыбы, поэтому ящерицы становятся основной добычей местных хищников.
Некоторые саламандры, попав в ловушку, погибают сразу, другие остаются живыми до 19 дней. По версии ученых, растения стали плотоядными, чтобы восполнить нехватку азота, которого в болотной почве крайне мало.
Анна Лысенко
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