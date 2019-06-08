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14:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Канаде нашли растения, которые питаются ящерицами (видео)

Некоторые саламандры, попав в ловушку, остаются живыми до 19 дней.

Источник: University of Guelph

В канадском Алгонкинском провинциальном парке обнаружены насекомоядные растения, которые способны «проглотить» саламандру.

Об открытии сообщили биологи из Университета Гвельфа в журнале Ecology. Это единственные такие растения в Северной Америке, полагают они.

Большинство североамериканских хищных растений принадлежит к роду саррацения. Давно известно, что они питаются мелкими насекомыми и пауками. Но ученые даже не подозревали, что эти виды едят и мелких позвоночных.

В 2017 году студент-эколог Тески Болдуин, который проходил практику в парке, впервые заметил саламандру внутри кувшинчика хищного растения. Осенью 2018 года команда исследователей осмотрела насекомоядные растения в парке и обнаружила саламандр в каждом пятом из них.

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Саламандры попадаются в ловушки саррацений, когда после завершения стадии личинки выползают из болот на сушу. В болотах на территории парка нет рыбы, поэтому ящерицы становятся основной добычей местных хищников.

Источник: University of Guelph

Некоторые саламандры, попав в ловушку, погибают сразу, другие остаются живыми до 19 дней. По версии ученых, растения стали плотоядными, чтобы восполнить нехватку азота, которого в болотной почве крайне мало.

Анна Лысенко

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