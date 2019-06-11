Новорожденного слоненка в бельгийском зоопарке сняли на видео
Малышка уже встает на ноги и делает первые шаги.
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Малышка уже встает на ноги и делает первые шаги.
В зоопарке «Пайри Дайза» большое событие. Совсем недавно в его стенах появился новорожденный слоненок. Мама малышки — 16-летняя слониха Фарина, а папа — 18-летний слон По Чин.
По словам сотрудников зоопарка, роды прошли быстро и легко. А новоиспеченную маму все время поддерживала ее большая семья: от молодых особей до
Отметим, что зоопарк «Пайри Дайза» участвует в европейской программе разведения исчезающих животных. Новорожденная малышка стала четвертым слоненком, появившемся в этом зоопарке за все время, и вторым, родившимся в этом году.
Екатерина Гура