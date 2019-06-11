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13:38 (мск), источник: Погода Mail.ru

Новорожденного слоненка в бельгийском зоопарке сняли на видео

Малышка уже встает на ноги и делает первые шаги.

В зоопарке «Пайри Дайза» большое событие. Совсем недавно в его стенах появился новорожденный слоненок. Мама малышки — 16-летняя слониха Фарина, а папа — 18-летний слон По Чин.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам сотрудников зоопарка, роды прошли быстро и легко. А новоиспеченную маму все время поддерживала ее большая семья: от молодых особей до бабушки-слонихи.

Новорожденная оказалась очень крепкой и активной, она практически сразу же встала на ноги и начала сосать молоко.

Отметим, что зоопарк «Пайри Дайза» участвует в европейской программе разведения исчезающих животных. Новорожденная малышка стала четвертым слоненком, появившемся в этом зоопарке за все время, и вторым, родившимся в этом году.

Екатерина Гура

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