Как выглядит погибающее приморское село из фильма «Левиафан» (фото, видео)
Рыбаки и туристы облюбовали это место.
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Рыбаки и туристы облюбовали это место.
Териберка — это старое приморское село на берегу Баренцева моря между сопками и тундрой. Оно стало известно после фильма Андрея Звягинцева «Левиафан».
Еще 10 лет назад сюда в пограничную зону можно было попасть лишь по спецпропуску. Сейчас село медленно умирает, и единственные, кто поддерживает в нем жизнь — это рыбаки и туристы, которые приезжают сюда полюбоваться природой и северным сиянием.
Екатерина Гура