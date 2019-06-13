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12:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

Тасманские дьяволы обрадовались снегу (видео)

Непогода в Австралии пришлась им по вкусу.

В отдельных регионах Австралии выпал снег. Для жителей солнечных штатов это стало неприятной неожиданностью, а вот тасманские дьяволы обрадовались зимней погоде.

Организация «Австралийский ковчег», которая занимается спасением тасманских дьяволов от вымирания, поделилась забавным видео, на котором эти животные резвятся в снегу.

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Тасманский дьявол — сумчатый хищник размером с небольшую собаку. В настоящее время он водится только на острове Тасмания, хотя раньше населял всю материковую Австралию.

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Анна Лысенко

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