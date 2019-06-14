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16:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Как выглядят самые красивые места планеты глазами фотографов

Награды распределялись в категориях «Природа», «Люди» и «Города».

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11
фотографий
11
фотографий

Журнал National Geographic подвел итоги ежегодного конкурса тревел-фотографий National Geographic Travel Photographer of the Year.

Обладатель главного приза получил в награду 7,5 тысяч долларов, а также возможность публикации своей фотографии в официальном Instagram-аккаунте журнала. Участники, занявшие первые места в категориях «Природа», «Люди» или «Города», получили в награду по 2,5 тысячи долларов. А обладатели вторых и третьих мест по 1,5 тысячи и 750 долларов соответственно.

Принять участие в конкурсе могли как профессионалы, так и фотографы-любители из 41 страны, включая Россию.

Участники присылали свои работы на протяжении семи недель, после чего жюри выбрало лучшие снимки. Кстати, на конкурс принимали только фотографии не старше двух лет, сделанные на цифровую камеру.

Варвара Макарова

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