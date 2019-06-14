Как выглядят самые красивые места планеты глазами фотографов
Награды распределялись в категориях «Природа», «Люди» и «Города».
Награды распределялись в категориях «Природа», «Люди» и «Города».
Журнал National Geographic подвел итоги ежегодного конкурса
Обладатель главного приза получил в награду 7,5 тысяч долларов, а также возможность публикации своей фотографии в официальном
Участники присылали свои работы на протяжении семи недель, после чего жюри выбрало лучшие снимки. Кстати, на конкурс принимали только фотографии не старше двух лет, сделанные на цифровую камеру.
Варвара Макарова