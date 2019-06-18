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11:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 18 июня: наблюдаем за природой

Прислушиваемся к птицам.

Источник: CC0/Capri23auto

18 июня православная церковь вспоминает святого великомученика Дорофея Тирского. В народе этот день называют Дорофеев.

Погоду определяли по нескольким приметам.

Так, если ветер дует с восточной стороны, то летом погода будет ветреной и дождливой.

Скорого ненастья следует ждать, если трава в этот день пахнет сильнее обычного. А вот если на улице много пауков, то это к хорошей погоде.

Птицы тоже могут многое рассказать о погоде. Например, если сова с вечера и всю ночь кричит — на следующий день жди осадков. Если днем голос подал дятел, то это тоже к дождю.

Екатерина Гура

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