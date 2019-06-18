Погодные приметы на 18 июня: наблюдаем за природой
Прислушиваемся к птицам.
Прислушиваемся к птицам.
18 июня православная церковь вспоминает святого великомученика Дорофея Тирского. В народе этот день называют Дорофеев.
Погоду определяли по нескольким приметам.
Скорого ненастья следует ждать, если трава в этот день пахнет сильнее обычного. А вот если на улице много пауков, то это к хорошей погоде.
Птицы тоже могут многое рассказать о погоде. Например, если сова с вечера и всю ночь кричит — на следующий день жди осадков. Если днем голос подал дятел, то это тоже к дождю.
Екатерина Гура