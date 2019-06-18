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13:23 (мск), источник: Погода Mail.ru

Извержение вулкана в Мексике сняли из самолета (видео)

Столбы дыма и пепла достигали 5 километров.

Удивительные кадры сумел заснять мексиканец Оскар Тринидад Доус во время авиапутешествия в Мехико.

Его самолет пролетал недалеко от вулкана Попокатепетль, и пассажиры смогли увидеть гигантский столб дыма и пепла высотой более 5 километров, который вздымался в небо. Зрелище, которое увидишь не каждый день.

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Напомним, что вулкан Попокатепетль, расположенный в 70 километрах от Мехико, проснулся 14 июня. По сообщению местных властей, он не представляет опасности для населения и имеет средний уровень угрозы.

Попокатепетль входит в число самых крупных и активных вулканов на территории латинских стран. До этого он извергался в начале марта.

Екатерина Гура

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