Извержение вулкана в Мексике сняли из самолета (видео)
Столбы дыма и пепла достигали 5 километров.
Столбы дыма и пепла достигали 5 километров.
Удивительные кадры сумел заснять мексиканец Оскар Тринидад Доус во время авиапутешествия в Мехико.
Его самолет пролетал недалеко от вулкана Попокатепетль, и пассажиры смогли увидеть гигантский столб дыма и пепла высотой более 5 километров, который вздымался в небо. Зрелище, которое увидишь не каждый день.
Напомним, что вулкан Попокатепетль, расположенный в 70 километрах от Мехико, проснулся 14 июня. По сообщению местных властей, он не представляет опасности для населения и имеет средний уровень угрозы.
Попокатепетль входит в число самых крупных и активных вулканов на территории латинских стран. До этого он извергался в начале марта.
Екатерина Гура