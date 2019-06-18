Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Радиация и Чернобыль. Дикие животные в зоне отчуждения (фото)
Меркель объяснила причину приступа на встрече с Зеленским
Как есть за «копейки» и быть здоровым
Ирина Пегова показала себя в неожиданном образе на пробах
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
«Простые решения»: Защита от комаров, клещей и прочих кровососов Как спасаться от укусов комаров, клещей, мошек и слепней? Какими средствами помочь, если спастись не удалось?
Как выглядят токсичные «голубые слезы» (фото)
Фото из Чернобыльской зоны возмутили соцсети
Алена Водонаева повторила образ Джулии Робертс из «Красотки»
Лада Дэнс и Пересильд с Учителем на последних премьерах в Сочи
Фекальная трансплантация впервые стала причиной смерти
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь
Адель похорошела после расставания с мужем
Дженнифер Энистон отказала принцу Гарри
Ирина Шейк прогулялась с дочкой по Нью-Йорку
Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну необычное имя
Кровавая драка между грузинами и русскими в Стамбуле: есть убитые
Газ дошел до Европы в обход России
Фоторепортажи
11Пятнистые олени. Новый парк дикой природы в Приморье
1313 самых зрелищных научных фотографий из России
20:05 (мск), источник: Погода Mail.ru

Экстремал показал завораживающие кадры прыжков со скал (видео)

Головокружительный ролик.

29-летний Тим Хауэлл из британского графства Уилтшир снял на камеру свое экстремальное путешествие в португальский регион Алгарве, известный своими уникальными пещерами на пляже.

Хауэлл, вооружившись камерой GoPro и парашютом, совершал экстремальные прыжки с вершин скал через небольшие отверстия.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рискуя жизнью, экстремал снял завораживающие кадры, от которых захватывает дух.

Екатерина Гура

Читайте также

Здоровье
Как есть за «копейки» и быть здоровым Инструктирует специалист.
Hi-Tech
Впервые за 25 лет на клавиатурах появится новая кнопка Она создается для работы с Office.
Кино
Алена Водонаева повторила образ Джулии Робертс из «Красотки» Звезда шоу «Дом 2» отправилась на свадьбу друзей в вызывающем наряде
Авто
Россияне за 4 часа раскупили первый тираж новой «Тойоты» 17 июня стартовал прием заказов на эксклюзивную серию Toyota Supra A90 Edition
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
В Москве снова украли квартиру с помощью электронной подписи
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
История россиянки о жизни в Швейцарии
Популярные темы на «Детях»
Россиянкам сократят декретный отпуск 465
Я- мама и хочу на работу. Или не хочу? 345
по следам или "в ее возрасте такое носить уже нельзя" 199
Ребёнок постоянно хочет есть... 145
Леди
Екатерина Климова разводится с молодым мужем Инициатором расставания выступила актриса.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»