Экстремал показал завораживающие кадры прыжков со скал (видео)
Головокружительный ролик.
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Головокружительный ролик.
29-летний Тим Хауэлл из британского графства Уилтшир снял на камеру свое экстремальное путешествие в португальский регион Алгарве, известный своими уникальными пещерами на пляже.
Хауэлл, вооружившись камерой GoPro и парашютом, совершал экстремальные прыжки с вершин скал через небольшие отверстия.
Рискуя жизнью, экстремал снял завораживающие кадры, от которых захватывает дух.
Екатерина Гура